В Киеве пытались завладеть землями киностудии Довженко стоимостью почти 60 млн грн. Подробности и фото

Правоохранители разоблачили схему завладения землями киностудии Довженко в Шевченковском районе Киева. Их стоимость составляет почти 60 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

Что известно

"Преступная группа, сговорившись с частным предпринимателем-землеустроителем, на основании поддельных документов на право собственности на объект недвижимости пыталась завладеть более чем гектаром земли в исторической местности Шевченковского района Киева", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Нацполиции, эта территория находится в собственности Киевского городского совета и относится к государственному предприятию "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко".

Злоумышленники действовали по известной схеме – путем подделки документов они планировали "создать здание только на бумаге". В дальнейшем его собирались зарегистрировать в Государственном реестре прав как объект недвижимости и использовать его для получения первоочередного права аренды земли под ним, без проведения конкурса.

Для реализации схемы организатор привлек подставное лицо, которое зарегистрировало новое предприятие и внесло в его устав "несуществующее здание", а также предпринимателя, который имел право изготавливать землеустроительную документацию.

"Установлено, что государственный регистратор Госгеокадастра в Винницкой области на основании поддельных документов внес соответствующие сведения в Госреестр и тем самым зарегистрировал поддельный проект землеустройства на участок площадью 1,033 га. На основании этих действий дельцы получили кадастровый номер и пытались заключить договор аренды с городским советом без проведения торгов", – добавили в пресс-службе.

Благодаря вмешательству правоохранителей на земельный участок наложен арест. Во время обысков у участников сделки изъяты документы и вещественные доказательства, подтверждающие обстоятельства преступления. Для полного документирования назначены земельная, оценочно-земельная и компьютерно-техническая экспертизы.

Что грозит

Организатору преступной группы сообщено о подозрении в покушении на мошенничество в особо крупных размерах, а также в организации подделки и использования поддельных документов. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Двум другим участникам, которые непосредственно изготавливали и использовали поддельные документы, инкриминируется подделка и использование официальных документов (ч. 3 и ч. 4 ст. 358 УК Украины). Санкции этих статей предусматривают до 5 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности.

Досудебное расследование продолжается, полицейские проверяют и другие возможные факты преступной деятельности группы.

