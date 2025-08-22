Коммунальщики снесли стену на набережной Днепра возле элитного ЖК в Киеве несмотря на присутствие 'титушек'. Фото

В Дарницком районе Киева в пятницу, 22 августа, коммунальщики снесли стену, которая перекрыла свободный доступ к набережной Днепра возле одного из ЖК для жителей города. На месте происшествия уже появились так называемые "титушки".

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор Департамента территориального контроля города Киева (КГГА) Михаил Будилов. Сюда также были вызваны сотрудники полиции.

Что известно

"Освобождаем доступ к Днепру и береговой линии в Дарницком районе. Много титушек, охранников. Городская власть неоднократно обращалась в Киевскую городскую прокуратуру чтобы отменить регистрацию гидротехнического сооружения (на самом деле ограждения которая ограничивала доступ людей к коммунальной земле)", – сообщил Будилов.

На опубликованном чиновником фото можно увидеть, что коммунальщики начали разбирать стену, которая закрывала доступ к береговой линии Днепра. Рядом с ней находится около десяти неизвестных мужчин, правоохранители и представители Муниципальной охраны.

Что предшествовало

Ранее суд вынес окончательное решение о праве всех киевлян свободно пользоваться набережной Днепра в Киеве. Ее незаконно присвоили жители жилого комплекса бизнес-класса в Дарницком районе на улице Днепровской набережной, 14.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили схему завладения землями киностудии Довженко в Шевченковском районе Киева. Их стоимость составляет почти 60 миллионов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!