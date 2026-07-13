Когда закончатся дожди: подробный прогноз погоды для Киева и области на пять дней

В Киевской области в течение следующих пяти суток синоптики прогнозируют два периода с разной погодой. После дождей, которые продлятся еще несколько дней, наступит комфортное тепло.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Самая жаркая погода ожидается в середине рабочей недели.

Что рассказали синоптики

"14–18 июля в Киевской области и в городе Киеве прогнозируем два периода с разной погодой, особенно в отношении осадков", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, 14 и 15 июля область пониженного атмосферного давления принесет в регион нестабильную погоду с кратковременными дождями и грозами. Большинство из них прогнозируется на вторник, 14 июля, а в среду они вероятны лишь местами.

В дальнейшем давление будет расти, поэтому 16–18 июля осадков специалисты не ожидают. Воздушные массы будут поступать в Украину с северо-запада и севера, обеспечивая отсутствие дневной жары и комфортное мягкое тепло как ночью, так и днем.

По области синоптики прогнозируют минимальную температуру 14-20°С, максимальную 23-28°С; а в столице ее диапазон должен быть несколько уже: ночью 17-20°С, днем ​​26-28°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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