Когда вернётся жара: прогноз погоды для Киева и области на пять дней

В ближайшие пять дней синоптики прогнозируют нестабильную летнюю погоду. Ожидаются дожди, местами грозы, которые должны прекратиться уже 15 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Потепление наступит только в середине следующей рабочей недели.

Что сообщили синоптики

Так, в период с 11 по 15 июля в Киеве и области прогнозируется летняя погода нестабильного характера, особенно в первые три суток, то есть 11–13 июля. В этот период в регионе еще будет находиться влажный прохладный воздух, при котором ночью либо дождей не будет вовсе, либо они будут наблюдаться лишь местами.

"А после прогрева днем будет увеличиваться облачность и будут проливаться кратковременные дожди различной интенсивности (от небольших до умеренных), неравномерно распределенные по территории, местами с грозами", – уточнили в пресс-службе.

Синоптики добавили, что 14 и 15 июля дождей станет меньше, однако в отдельных районах они все еще возможны. Воздух будет постепенно прогреваться – самые прохладные ночи ожидаются 11 и 12 июля, особенно по области, а далее прогнозируется комфортная теплая погода.

Погода в предыдущие периоды

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