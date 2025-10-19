Когда в Киеве начнется отопительный сезон в домах: в КГГА дали ответ

В Киеве погода позволяет пока не включать централизованное отопление в многоэтажных домах. Кроме того, газ "нужно использовать взвешенно" и есть смысл сохранить его до более холодных времен. Именно поэтому отопление в столице пока включили только в учреждениях социальной сферы.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. Причем чиновник отметил, что техническиможно уже сейчас отапливать многоквартирные дома.

Что сказал Пантелеев

По словам Пантелеева, на улице сейчас довольно тепло, несмотря на то, что уже середина октября, да и синоптики прогнозируют на ближайшие дни +16 градусов. Поэтому подадут теплоноситель в жилые дома, возможно, только в ноябре.

"Сейчас везде, где нужно, тепло уже есть. Пока что до конца месяца мы будем в таком режиме", – подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что городская власть "в принципе может и сейчас начинать отопительный сезон", потому что технически к этому готова.

"Но, учитывая то, что погода действительно еще не очень холодная, газ надо сейчас очень взвешенно использовать, поскольку враг фактически разрушает газовую инфраструктуру. Поэтому мы должны быть сознательными. И сейчас нет решения о начале отопительного сезона, ждем, пока действительно погодные условия будут такими, при которых уже будет целесообразно начинать отопительный сезон", – сказал заместитель председателя КГГА.

Погода в Киеве

Пантелеев подчеркнул, что обычно отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре +8 градусов.

"Но сейчас достаточно теплая температура ночью и в день. Мы видим, что немножко будет прохладно несколько дней, но потом +16 также прогнозируется несколько дней", – отметил он.

Что предшествовало

В Киеве с пятницы, 3 октября, начался отопительный сезон. Однако пока что к теплу подключили только больницы, школы, детсады и другие учреждения социальной сферы.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко также считает, что город сделал все, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Впрочем, нужно понимать, что в случае массированных обстрелов и повреждений критической инфраструктуры возможны отключения воды, света и тепла.

