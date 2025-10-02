Кличко сказал, когда включат отопление в Киеве

В Киеве с пятницы, 3 октября, начинается отопительный сезон. Первыми к теплу подключат больницы, школы, детсады и другие учреждения социальной сферы.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Город активно устанавливает резервные источники генерации электроэнергии.

"С 3 октября начинаем отопительный сезон в Киеве для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы. Подача тепла в эти учреждения выполняется по их индивидуальным заявкам. Этот алгоритм является оправданным для таких заведений, учитывая их социальную направленность", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что решение о необходимости подключения к теплу принимают руководители заведений и учреждений. Он отметил, что, несмотря на похолодание, с пятницы социальная сфера уже имеет возможность подключаться к отоплению.

По его словам, здания столичных больниц, детсадов, школ оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, которые позволяют регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

"Относительно начала отопительного сезона в жилых домах. Прежде чем принять такое решение, должны взвесить все факторы: рациональное использование энергоносителей, нецелесообразность лишних расходов на тепло жителями, а также ситуацию в энергосистеме. Во внимание следует принимать не только текущие, но и прогнозные температурные показатели. Чтобы экономить и средства жителей города, и энергоресурсы. Поэтому первыми получат тепло, как обычно, заведения и учреждения социальной сферы", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина готовится к четвертой военной зиме с четким планом и запасами ресурсов. Однако отмечается, что возможны локальные блэкауты и перебои с отоплением, особенно в крупных городах, в частности в Киеве и Одессе.

