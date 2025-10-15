Кличко предупредил о сложной зиме для Киева из-за российских атак

Киев сделал все, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Впрочем, нужно понимать, что, в случае массированных обстрелов и повреждений критической инфраструктуры, возможны отключения воды, света и тепла.

Видео дня

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала Киев. Город активно устанавливает резервные источники генерации электроэнергии.

Что известно

"Мы все понимаем, что враг будет бить по нашим энергетическим объектам, особенно, когда начнется отопительный сезон. И как мы пройдем этот сезон – будет зависеть от последствий дальнейших атак врага на критическую инфраструктуру. Я напомню, еще в мае прошлого года Киевсовет утвердил стратегию энергоустойчивости. Она внедряется и направлена на то, чтобы построить более устойчивые и маневренные системы генерации. Создать источники резервного питания как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных жилых домов", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что город внедряет распределенную генерацию – газовые турбины и установки – это современное решение в энергетике. Благодаря объектам распределенной когенерации, этой зимой планируют запустить дополнительных 100 МВт электроэнергии, чтобы обеспечить именно критическую инфраструктуру.

По его словам, в этом году энергорезерв столицы существенно увеличился – полностью готовы к работе на котельных дополнительные генераторы большой мощности. Вдвое большее количество передвижных мобильных котельных, которые прошли практические испытания. Около 1000 жилых домов имеют резервные источники электроэнергии и еще 905 выполнили мероприятия термомодернизации и уменьшили потребление энергоносителей.

"Но все это полностью не заменит энергосистему нашу. Поэтому я и призвал людей готовиться к сложной зиме. Источники питания, запас воды, продуктов, теплых вещей, лекарства первой необходимости. Все должно быть наготове. Мы живем не в мирное время, когда быстро можно починить трубу водоснабжения или электричества. Потому что атаки массированные и враг целенаправленно бьет, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру страны", – отметил Кличко.

Он также отметил, что меры по защите энегрообъектов разрабатывают, в частности, военные. И они делают в нынешних условиях все возможное, чтобы защитить украинские города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с пятницы, 3 октября, начался отопительный сезон. Первыми к теплу подключат больницы, школы, детсады и другие учреждения социальной сферы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!