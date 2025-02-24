Кличко рассказал, когда в Киеве могут снять ограничение движения по Южному мосту

После консультаций с военными есть предварительная договоренность о возобновлении движения транспорта по Южному мосту Киева. Речь идет об автомобильном сообщении с левого на правый берег города.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Окончательное решение будет принято Советом обороны города.

"О движении по некоторым мостам столицы. В частности, Южным. В декабре 2024 года городские власти снова обращались к военным и тогда согласия на открытие движения в привычном режиме Южным мостом не было. Теперь, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно – разрешить движение транспорта с левого на правый берег. Движение с правого берега пока останется без изменений. Таковы предварительные договоренности", – уточнил Кличко

Он добавил, что для запуска движения по путепроводу еще нужны дополнительные решения военных, с которыми продолжаются консультации, а уже после этого – будет решать Совет обороны города.

"Городские власти оперативно сообщат об окончательно принятых решениях", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 16 января, начался процесс вывоза с улиц автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов. Они сужают проезд для спасательной техники и портят вид улиц и дворов.

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