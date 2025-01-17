В Киеве начали убирать с улиц авто, которые были уничтожены в результате российских обстрелов. Видео

В Киеве в четверг, 16 января, начался процесс вывоза с улиц автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов. Они сужают проезд для спасательной техники и портят вид улиц и дворов

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. На сегодняшний день в столице зафиксировано более тысячи заброшенных машин.

"Вчера начали процесс уборки сгоревших автомобилей с улиц города. Благодарю всех служб, которые присоединились сегодня и в дальнейшем будут работать над этой задачей. Работаем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что многие из этих автомобилей создают серьезные проблемы: они сужают проезд для спасательной техники и портят вид улиц и дворов, где их оставили приходить в упадок.

Напомним, в ночь на 14 января защитники неба Украины отразили очередную российскую атаку, уничтожив 58 ударных дронов. Остальные тоже не достигли заданных врагом целей, в то же время обломки и сбитые БПЛА нанесли ущерб в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 15 января Россия атаковала Украину дронами и ракетами разных типов. Силы ПВО уничтожили 47 вражеских беспилотников.

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