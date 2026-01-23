Варшава отправила Киеву 90 генераторов: Кличко рассказал подробности договоренности с мэром польской столицы. Фото

Киев в ближайшее время получит 90 генераторов от города-побратима – Варшавы. Необходимая техника уже в пути благодаря договоренности о помощи между мэрами столиц Украины и Польши.

Видео дня

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Оборудование используют для преодоления энергетического кризиса, вызванного российскими обстрелами.

Что известно

"Спасибо нашим польским друзьям! Спасибо мэру города-побратима Киева – Варшавы Рафалу Тшасковски. На днях я обратился к партнерам украинской столицы о помощи Киеву в преодолении чрезвычайной ситуации, вызванной повреждениями критической инфраструктуры в результате вражеских атак. А именно – предоставить генераторы различной мощности", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, его польский коллега сам перезвонил и пообещал, что Варшава поможет. Уже 90 генераторов отправились из одной столицы в другую.

"Будут использованы для помощи жителям Киева преодолеть вызовы энергетического кризиса, в который Украину погружает Россия массовыми обстрелами инфраструктуры", – подчеркнул Кличко.

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города – враг снова атаковал критическую инфраструктуру столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по состоянию на утро пятницы, 23 января, без теплоснабжения остаются чуть менее 2 тысяч столичных многоэтажек. Большинство этих домов на левом берегу города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!