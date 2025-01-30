Киевсовет выделит 5 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности: Кличко рассказал подробности

Киевский горсовет в четверг, 30 января, во время заседания должен выделить более 5 миллиардов гривен в поддержку сил и обороны и безопасности в рамках изменений в бюджет на 2025 год. В частности, деньги будут направлены на программу "Защитник Киева" и соцзащиту ветеранов и ветеранок.

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Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Город продолжит поддерживать украинских воинов.

"Сегодня Киевсовет должен принять первые изменения в бюджет города на 2025 год. И выделить более 5 миллиардов гривен в поддержку сил и обороны и безопасности", – рассказал Кличко.

По словам мэра, средства из бюджета предполагается направить: 4,9 млрд грн – на программу "Защитник Киева"; более 93 млн грн дополнительно – на социальную защиту ветеранов и ветеранок. Кроме того, 10 млн – на субвенцию от столицы в Государственный бюджет Украины для обеспечения мер по обороне.

Кроме того, мэр проинформировал, что на сегодняшнем заседании Киевсовета он инициирует увеличение выплаты единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян с 30 тыс. до 50 тыс. грн. грн. Эти средства будут предусмотрены в программе "Защитник Киева".

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев еще одну партию помощи от столичного общества. На фронт отправились 500 FPV-дронов, в том числе ночных.

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