Киевсовет должен рассмотреть вопрос софинансирования протезов для киевлян-защитников: Кличко рассказал подробности

Киевский городской совет в четверг, 21 ноября, на заседании должен рассмотреть вопрос софинансирования протезов повышенной функциональности для киевлян-защитников и защитниц. Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос компенсации средств за переоборудование авто людям с инвалидностью.

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Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Город будет помогать всем, кто в этом нуждается.

"Столица продолжает помогать и нашим бойцам на фронте, и возвращающимся с войны ветеранам. Сегодня Киевсовет должен рассмотреть изменения в городскую целевой программу "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины". Речь идет о софинансировании протезов повышенной функциональности для киевлян-защитников и защитниц. Современные протезы – это возможность улучшить качество жизни для людей, получивших инвалидность, защищая Украину", – рассказал Кличко.

По словам городского головы, максимальная стоимость, которую оплачивает защитникам с инвалидностью государство, – до 2 миллионов гривен. Киев будет дополнительно оплачивать изготовление протезов высокой функциональности и комфорта – еще до 1,5 млн грн на одного человека.

Также в изменениях в программе говорится о компенсации средств за переоборудование автомобилей людям с инвалидностью.

"Адаптация после военной службы к гражданской жизни – это сложный этап для ветеранов. Особенно для тех, кто получил инвалидность. Киев уже в течение года дает компенсацию за приобретение автомобиля этой категории киевлян. Впрочем, часто у человека уже есть авто, но не может им пользоваться, потому что нет средств, чтобы переоборудовать его", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко осмотрел обновленное здание Управления социальной и ветеранской политики в Дарницком районе. После капремонта доступ к социальным и админуслугам для жителей района стал намного более комфортным.

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