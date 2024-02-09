Дерусификация продолжается: в метро Киева демонтировали название станции "Площадь Льва Толстого". Видео

В метро Киева наконец-то демонтировали надпись со старым названием станции метро "Площадь Украинских Героев". Ответные работы были проведены ночью.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Решение о переименовании было принято в мае 2023 года.

"Друзья! На станции метро "Площадь Украинских Героев" из путевых стен демонтировали прежнее название станции "Площадь Льва Толстого". Работы провели ночью. На стенах отсутствуют новые надписи, однако вскоре они появятся, ведь уже идет работа по их изготовлению. Создание новых букв – кропотливая работа из-за особенности исторического стиля шрифтов. Каждая буква производится поштучно с соблюдением всех пропорций, радиусов, размеров и тому подобное", – говорится в сообщении.

Следует напомнить, что в мае 2023 года решением Киевского городского совета переименовали две станции метрополитена: "Площадь Льва Толстого" – на "Площадь Украинских Героев", а "Дружбу народов" – на "Зверинецкую".

Как сообщал OBOZ.UA, все специалисты прилагают максимум усилий, чтобы к концу лета участок метрополитена Киева между станциями "Демеевская"–"Лыбидская" заработал в обычном режиме. Согласно предварительным выводам экспертов, авария произошла, в частности, из-за некачественных строительно-монтажных работ по сооружению конструкции тоннеля.

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