Киев в пятницу сковали утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в пятницу, 12 апреля, утром в последний рабочий день недели на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка находится на проспекте Романа Шухевича (ремонт на Северном мосту), почти без проблем едет авто на Степана Бандеры, тянутся машины на участке от улицы Елены Телиги до станции метро "Шулявская", есть серьезные проблемы на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро " Черниговская, на проспектах Леонида Каденюка и Соборности (от Соцгорода) в сторону правого берега столицы. Тянутся авто на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста), а также на проспектах Броварском и Воскресенском.

Есть пробка на участке от Берестейского проспекта (от поселка Чайки и до станции "Берестейская" – ДТП, а также от КПИ и до Галицкой площади), медленно едут машины на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара (сплошная пробка на участке от Кольцевой дороги Индустриального путепровода), а также на улице Борщаговской.

Есть проблемы с движением авто на проспекте Академика Глушкова (от въезда в город) и в ВДНХ; от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" (улица Васильковская - ситуация не лучше), а также на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульваре Леси Украинки. Есть пробки на отдельных участках Большой Окружной дороги.

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до съезда с Гаванского моста), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и почти до улицы Максима Кривоноса). Тянет транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также затруднено движение на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского) и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки), а также на Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в понедельник, 8 апреля, при попытке эвакуации из спецтранспорта упал автомобиль Volkswagen, припаркованный с нарушением ПДД. Событие произошло возле остановки общественного транспорта.

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