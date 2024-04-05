Киев в пятницу сковали утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в пятницу, 5 апреля, в последний день рабочей недели утром на дорогах столицы образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Образовалась пробка на проспекте Романа Шухевича (ДТП и ремонт на Северном мосту до 15 июня), есть проблемы на проспекте Степана Бандеры, Елены Телиги, есть проблемы на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на участке от проспекта Соборности правого берега столицы (от Соцгорода до Печерского путепровода), также тянутся авто на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда Дарницкого моста). А также на проспектах Броварском и Воскресенском.

Есть пробка на участке от Берестейского проспекта (от метро "Житомирская" и до станции "Берестейская, а также от КПИ и до Галицкой площади), тянется авто на бульваре Тараса Шевченко (до Бессарабской площади), есть пробка на проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара и по улице Васильковской.

Есть проблемы с движением авто на участке от проспекта Академика Глушкова (от Одесской площади и до ВДНХ) и от парка Максима Рыльского и до станции метро "Лыбидская", а также на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульваре Леси Украинки (в сторону центра). Есть локальные тягучки на отдельных участках Большой Окружной дороги.

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до съезда с Гаванским мостом), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и на отдельный участок до Александровской слободки). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также частично затруднено движение на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского) и на улице Вячеслава Чорновила, а также на Семена Скляренко и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области произошла авария с участием двух грузовиков. К сожалению, водитель одного из авто от полученных травм погиб на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!