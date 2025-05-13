Киев утром накрыл дождь с градом. Фото и видео

В некоторых районах Киева во вторник, 13 мая, утром внезапно местами пошел дождь с градом. Вследствие этого земля после этого ненадолго даже "побелела", из-за количества осадков.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Синоптики предупреждали об осадках в столичном регионе.

"В Киеве внезапно местами пошел дождь с градом", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия непогоды, в частности из-за града футбольное поле в одном из районов столицы ненадолго "побелело". Размеры отдельных льдинок достигали до 3 миллиметров.

Добавим, в Киевской области во вторник, 13 мая, переменная облачность, днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 19 апреля, утром в небе можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление - гало. Оно выглядит, как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца.

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