В небе над Киевом зафиксировали любопытное оптическое явление. Фото, видео и подробности

В Киеве в субботу, 19 апреля, утром в небе можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Его появление часто свидетельствует об изменениях погоды.

Да, утром 19 апреля из-за появления небольших облаков, в небе над столицей можно наблюдать интересное оптическое явление – гало. Его самая распространенная форма – светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца или Луны. В общей сложности известно несколько десятков разновидностей "гало" (до 90). Подавляющее большинство из них редки и наблюдаются только в странах с суровым климатом.

В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Яркое и хорошо заметное – появляется 10-20 раз в год.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в субботу, 19 апреля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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