Дождь и до +15°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 мая

В Киевской области во вторник, 13 мая, переменная облачность, днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 13 мая по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем 13-15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 13 мая до самого вечера в Киеве будет держаться пасмурная погода, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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