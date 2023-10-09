Киев посетила метеорологическая осень: началась с опозданием в две недели

В Киев 2 октября пришла метеорологическая осень. Она началась более чем на две недели позже климатической нормы.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Метеорологическое лето в столице длилось более 140 дней.

"По данным наблюдений ЦГО 2 октября Киев посетила метеорологическая осень, которая началась более чем на две недели позже климатической нормы. Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже +15 градусов и равнялась +13,9°С. Ранее метеорологическая осень Киев посетила в 1993 году – 25 августа, а самое позднее – 15 октября в 2020 году", – рассказали синоптики.

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В пресс-службе ЦГО добавили, что нынешнее метеорологическое лето, которое началось 13 мая и закончилось 1 октября, в общей сложности длилось 142 дня. Самым длинным летом было в 2012 году – 166 дней, а самым коротким в 1990 году – 88 дней.

Напомним, в Киеве сентябрь 2023 стал 12 среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптиками было зафиксировано три температурных рекорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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