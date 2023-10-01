Киев остановился в 9 утра в память о погибших героях: фото и видео с Крещатика

В Украине в воскресенье впервые 1 октября отмечают День защитников и защитниц. В Киеве, на улице Крещатик в 9:00, жители столицы почтили память погибших героев.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В этот момент водители останавливались и выходили из авто (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Сегодня в Украине впервые отмечают День защитников и защитниц. Традиционно каждого, в 9:00, по всей стране минутой молчания граждане почтили память погибших защитников страны, отдавших свою жизнь в боях с врагом. Однако сегодня руководство государства призвало украинцев остановиться и вспомнить о подвиге наших воинов.

Видео дня

В частности, на улице Крещатик прохожие склонили головы, а автомобили остановились – водители выходили из машин, чтобы почтить героев Украины.

Напомним, в Украине с переходом Православной церкви на новоюлианский календарь теперь День защитников и защитниц празднуют 1 октября, в этот же день также отмечают церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день стал особенно ценным для украинцев после полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский и военное командование нашей страны поздравили украинских героев с Днем защитников и защитниц. Глава государства подчеркнул, что наши сильные воины каждый день приближают победу Украины.

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