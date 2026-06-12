Киев накрыла сильная гроза: улицы оказались под водой, а дороги превратились в реки. Видео

В пятницу, 12 июня, после обеда над Киевом разразилась сильная гроза с градом. В результате непогоды в столице местами дороги превратились в настоящие реки из-за большого количества осадков

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Об этом сообщили в социальных сетях. В столице объявлен I уровень опасности, желтый.

Что известно

Так, после обеда 12 июня Киев накрыла сильная гроза, сопровождавшаяся громом и молниями, а также градом. В результате непогоды в столице дороги буквально превратились в реки, а видимость в городе была существенно ограничена.

Со своей стороны, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории столицы – до конца дня в городе град и шквалы 15-20 м/с.

Такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в предыдущие периоды

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