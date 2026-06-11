Киев готовит 6,5 тыс. локаций для установки зарядных станций для электромобилей: что известно о планах

В Киеве городские власти начали подготовку к масштабному развитию сети зарядных станций для электромобилей. В столице собирают информацию о местах, где можно их установить – сейчас речь идет о 6,5 тыс. таких локаций.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов, передает пресс-служба КГГА. В частности этот проект направлен на привлечение инвестиций в городскую инфраструктуру.

Что известно

Так, по словам чиновника, городские власти Киева начали практическую подготовку к масштабному развитию сети зарядных станций для электромобилей. Сейчас специалисты собирают и анализируют информацию о 6,5 тыс. потенциальных локаций, где столице в будущем может быть создана такая инфраструктура. Ее ориентировочное количество составит 13 тысяч машиномест.

"Мы создаем прозрачную модель развития зарядной инфраструктуры в Киеве. После анализа и подготовки локаций право на их использование для установки зарядных станций будут предоставлять через открытые аукционы в системе "Prozorro.Продажи". В Киеве не будет принципа "кто первый пришел – тот и получил лучшее место". Все локации будут распределять через открытые аукционы, что гарантирует равные возможности для всех участников рынка и прозрачность процесса", – подчеркнул Усов.

Чиновник уточнил, для формирования инфраструктуры будущей сети зарядной инфраструктуры "Киевтранспарксервис" направляет запросы к балансодержателям электрических сетей. Это ДТЭК, а также другие предприятия, учреждения и организации.

Сейчас специалисты собирают и обрабатывают информацию об имеющихся мощностях, возможностях подключения и других параметрах, которые необходимы для определения наиболее подходящих локаций для зарядных станций.

"Мы хотим, чтобы развитие сети происходило не хаотично, а на основе технических расчетов и реального спроса. Именно поэтому сегодня собираем всю необходимую информацию для принятия качественных управленческих решений и дальнейшего привлечения инвесторов. Мы бы хотели гармоничного развития этой среды, чтобы зарядная инфраструктура в Киеве развивалась быстро, системно и отвечала потребностям города", – отметил Усов.

Впоследствии, после проведенной работы, городские власти сформируют перечень точек, которые будут предложены инвесторам для размещения зарядных станций. Этот проект направлен на развитие электромобильности, привлечение инвестиций в городскую инфраструктуру и внедрение современных европейских подходов к организации транспортного пространства столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, с 27 апреля в Киеве начали действовать новые тарифы на услуги пользования площадками для платной парковки КП "Киевтранспарксервис". Одновременно для физических лиц, которые платят налоги в бюджет столицы, ввели новую услугу – подписку на парковку в формате льготных месячных абонементов.

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