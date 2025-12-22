Как в начале 1930-х годов выглядел Крещатик в Киеве, когда временно потерял историческое название. Уникальное фото

Не секрет, что Крещатик является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей Киева. Однако мало кто знает, что в начале 1930-х годов улица не только выглядела иначе, чем мы привыкли, но и имела другое название.

Архивное фото было опубликовано в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. К сожалению, здания на фотографии не сохранились до наших дней.

Взгляд в прошлое

"Крещатик начала 1930-х, когда улица официально носила имя Воровского и трамвай еще спокойно звенел посреди проезжей части. В колоризованном кадре шумная центральная артерия с толпами пешеходов, машинами и вывесками "Переход", но точный угол все еще остается загадкой. Как думаете, это угол с нынешними улицами Прорезной или с Богдана Хмельницкого?" – спросили в сообществе.

Стоит добавить, что Крещатик был переименован в улицу Воровского в 1923 году. Это сделали в честь русского революционера польского происхождения, одного из первых советских дипломатов Вацлава Вацлавовича Воровского. Историческое название улицы было восстановлено в 1937 году. В то же время название "улица Воровского" было предоставлено другой киевской улице.

Немного истории столицы

