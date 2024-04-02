Погода как в конце мая: в Киеве 1 апреля зафиксировали сразу три температурных рекорда

В Киеве 1 апреля климатологи зафиксировали сразу три температурных рекорда. В частности, воздух прогрелся до +24,6°С, что на 4,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2016 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра со ссылкой на ЦГО. По многолетним показателям такая погода соответствует концу мая.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 1 апреля в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой в этот день, ведь температура не опустилась ниже 10,4°С. Предыдущее рекордное значение 2017 превышено на 0,4°С", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что максимальная температура воздуха 1 апреля достигла 24,6°С, что на 4,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2016 года. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 17,3°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2021 года на 3,2°С, а климатическую норму – на 10,4°С.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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