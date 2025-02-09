Почти средневековый замок: как выглядел первый железнодорожный вокзал Киева в начале 1900-х. Архивные фото

Центральный ж/д вокзал Киева считается главными воротами города. Однако его первое здание выглядело совсем иначе, чем мы привыкли. Увидеть его можно благодаря старым фотографиям, сделанным более столетия назад.

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Старые фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Современное здание построено в стиле украинского барокко с некоторыми чертами конструктивизма.

"Предшественник киевского вокзала. Здание построили в 1868–1870 годах – сразу после появления железной дороги. Сооружение в готическом стиле было красивым, но тесным. Для богатых людей сделали роскошные комнаты, для других – небольшой зал ожидания", – рассказали в сообществе.

К сожалению, в начале 20 века здание демонтировали, а в 1908 в конце улицы, сейчас это Старовокзальная, возвели деревянный павильон – барак простоял почти 25 лет.

Фундамент нового вокзала был заложен 7 ноября 1927 года, а открытие главных ворот Киева состоялось в 1932-м. Вокзал получился огромным для того времени. Центральный 37-метровый вестибюль с огромной оконной прорезью поражал не только киевлян, но и гостей города.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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