Известно о более 110 пострадавших: в Киеве 18 июня объявили днем траура по жертвам массированной атаки врага

В Киеве в среду, 18 июня, объявлен днем траура в столице в связи с террористической атакой страны-агрессора РФ на гражданские объекты города. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены любые развлекательные мероприятия.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В результате атаки врага на город пострадали 114 человек.

"Завтрашний день, 18 июня, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 18 июня в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", – сообщил Кличко.

Мэр добавил, что сейчас продолжается разбор завалов в столице. В настоящее время точно известно о трех погибших в Дарницком районе. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Соломенском районе. Добавим, согласно информации МВД, по состоянию на 9:00 в общей сложности известно о 14 погибших.

Напомним, российская ракета, которая во время обстрела попала в многоэтажку 17 июня, прошла все этажи - вплоть до подвала. В результате произошло обрушение конструкций здания до уровня второго этажа.

Кроме того, в Киеве на столичных Нивках, где одна из российских ракет попала в дом, экстренные службы находят части кассетных боеприпасов, которые направлены на максимальное поражение гражданских. Очередное свидетельство геноцида, который совершает страна-агрессор против украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более двадцати локациях в восьми районах города.

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