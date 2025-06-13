Из Украины пытались вывезти уникальную коллекцию антиквариата. Подробности и фото

Киевской таможенники предотвратили вывоз за пределы Украины коллекции старинных посеребренных изделий. Антиквариат пытались переслать в Польшу.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ценные вещи были изъяты, а на отправителя составлен протокол за нарушение таможенных правил.

"27 изящных предметов - зеркала, шкатулки, посуда из кофейных и чайных сервизов, даже орехокол и дверной молоток. Все это таможенники обнаружили во время проверки международного экспресс-отправления, следовавшего из Ривне в Польшу. На первый взгляд -– обычная посылка. Но по оценке специалистов Национального музея истории Украины, внутри – целостная коллекция уникальных бытовых вещей с посеребрением, созданных польскими мастерами во второй половине XIX - начале ХХ века", – рассказали в пресс-службе.

Таможенники отметили, что все предметы изготовлены на легендарных фабриках: Fraget, Norblin & Co, Bracia Henneberg, RomanPlewkiewicz & Co, Fabryka Wolska pod Warszawa и других, работавших в Варшаве во времена Королевства Польского.

В частности, в коллекции, которую пытались переправить, обнаружили: 4 предмета от Fraget – бренда, ставшего синонимом качества, 5 – от инновационного Norblin&Co, 6 – от элегантной Bracia Henneberg, известной своими зеркалами. Каждый из этих предметов – не просто вещь, а история, стиль и мастерство, воплощенные в металле.

Вывозить культурные ценности за пределы Украины можно только при наличии специального свидетельства, а у отправителя такого разрешения не было. На нарушителя составлен соответствующий протокол.

Как сообщал OBOZ.UA, киевские таможенники остановили вывоз легендарной кинокамеры в Чехию. Подобные аппараты, в частности, использовались в советских космических кораблях.

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