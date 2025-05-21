Из Украины пытались вывезти легендарную кинокамеру – прототип современных GoPro. Подробности и фото

Киевские таможенники остановили вывоз легендарной кинокамеры в Чехию. Подобные аппараты, в частности, использовались в советских космических кораблях.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Находка может пополнить Музейный фонд Украины.

"Во время таможенного контроля одного из международных почтовых отправлений, следовавшего из Украины в Чехию, столичные таможенники обнаружили настоящую раритетную находку – киносъемочный аппарат "Конвас-автомат 1КСР" 1957 года выпуска. Это легендарная ручная камера, которую специалисты называют прототипом современных экшн-камер вроде GoPro", – говорится в сообщении.

Как выяснили эксперты, камера не просто раритет - она имеет значительную культурную и историческую ценность. Такой тип техники использовали на советских космических кораблях "Восток". Кроме того, активно применяли в украинских киностудиях - "Укртелефильм", "Укркинохроника", киностудия им. Эти камеры позволяли снимать кино не статическими планами, панорамами или проездами на кране или тележке, а в движении с рук, с авто, лодки, самолета - идеально для документалистики и хроники.

Отмечается, что именно "Конвас" открыл новые горизонты для советского и украинского кинематографа в середине ХХ века. По словам специалистов, подобные камеры до сих пор могут использоваться.

Согласно украинскому законодательству, для вывоза культурных ценностей за границу необходимо специальное свидетельство. В этом случае такого документа не было – камера изъята. Находка может пополнить Музейный фонд Украины и занять почетное место среди технических экспонатов, хранящих историю нашего кино.

Как сообщал OBOZ.UA, киевской таможенники обнаружили в посылке редкий атрибут пожарного первой половины прошлого века. Его пытались отправить из Киева в Шотландию.

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