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Киевские таможенники обнаружили в посылке в Шотландию уникальный шлем пожарного прошлого века. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
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Киевские таможенники обнаружили в посылке в Шотландию уникальный шлем пожарного прошлого века. Фото

Киевские таможенники обнаружили в посылке редкий атрибут пожарного первой половины прошлого века. Его пытались отправить из Киева в Шотландию.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины. Историческую ценность изъяли.

"Киевские таможенники воспрепятствовали незаконному перемещению за границу в международном почтовом отправлении шлема пожарного 30-х годов прошлого века, имеющего культурную и историческую ценность. Отправили эту пожарную каску из Киева в Шотландию. Несколько киношный с виду металлический головной убор, обнаруженный при таможенном досмотре, имел явные признаки старины, поэтому таможенники отдали его на экспертизу для установления принадлежности находки к культурным ценностям", – говорится в сообщении.

Киевские таможенники обнаружили в посылке в Шотландию уникальный шлем пожарного прошлого века. Фото
Киевские таможенники обнаружили в посылке в Шотландию уникальный шлем пожарного прошлого века. Фото

Специалисты Национального музея истории Украины установили, что в посылке был шлем пожарного образца 1923 года. Данный образец был выпущен в период 1936–1941 гг. Он широко использовался пожарными на всех просторах СССР вплоть до начала 1960-х годов, хотя выпуск этих шлемов прекратился с началом германо-советской войны.

Эксперты отмечают, что шлем относится к редким сохранившимся образцам форменной одежды служащих и рабочих пожарных организаций СССР, представляет высокую заинтересованность среди коллекционеров, имеет культурную и историческую ценность.

Киевские таможенники обнаружили в посылке в Шотландию уникальный шлем пожарного прошлого века. Фото

"Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу нужны разрешительные документы. Таких документов таможенникам предоставлено не было. Относительно отправителя Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины", – добавили в пресс-службе.

Киевские таможенники обнаружили в посылке в Шотландию уникальный шлем пожарного прошлого века. Фото
Киевские таможенники обнаружили в посылке в Шотландию уникальный шлем пожарного прошлого века. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, таможенники обнаружили в посылке находящийся под защитой Вашингтонской конвенции CITES предмет. Отправитель пытался передать из Киева в США зуб кашалота.

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