Киевские таможенники обнаружили в посылке в Шотландию уникальный шлем пожарного прошлого века. Фото

Киевские таможенники обнаружили в посылке редкий атрибут пожарного первой половины прошлого века. Его пытались отправить из Киева в Шотландию.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины. Историческую ценность изъяли.

"Киевские таможенники воспрепятствовали незаконному перемещению за границу в международном почтовом отправлении шлема пожарного 30-х годов прошлого века, имеющего культурную и историческую ценность. Отправили эту пожарную каску из Киева в Шотландию. Несколько киношный с виду металлический головной убор, обнаруженный при таможенном досмотре, имел явные признаки старины, поэтому таможенники отдали его на экспертизу для установления принадлежности находки к культурным ценностям", – говорится в сообщении.

Специалисты Национального музея истории Украины установили, что в посылке был шлем пожарного образца 1923 года. Данный образец был выпущен в период 1936–1941 гг. Он широко использовался пожарными на всех просторах СССР вплоть до начала 1960-х годов, хотя выпуск этих шлемов прекратился с началом германо-советской войны.

Эксперты отмечают, что шлем относится к редким сохранившимся образцам форменной одежды служащих и рабочих пожарных организаций СССР, представляет высокую заинтересованность среди коллекционеров, имеет культурную и историческую ценность.

"Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу нужны разрешительные документы. Таких документов таможенникам предоставлено не было. Относительно отправителя Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, таможенники обнаружили в посылке находящийся под защитой Вашингтонской конвенции CITES предмет. Отправитель пытался передать из Киева в США зуб кашалота.

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