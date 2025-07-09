Из Украины под видом бижутерии пытались вывезти уникальный археологический клад. Подробности и фото

Киевские таможенники пресекли попытку вывоза в Германию украшения, часть которого – настоящие археологические сокровища, признанные культурными ценностями. Речь идет об ожерелье, отдельные детали которого относятся к 1-12 векам.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Артефакты были изъяты.

По словам таможенников, они обнаружили украшение во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое направлялось из Белгорода-Днестровского в Германию. Отправитель задекларировал содержимое посылки как бижутерию.

Однако было решено передать ожерелье на экспертизу в Национальный музей истории Украины. Результат поразил даже экспертов: 16 из 35 бусин – аутентичные артефакты I–XII веков и являются предметами археологии и относятся к культурным ценностям.

"Подобные предметы известны на античных и черняховских памятниках древнерусского времени. Они изготовлены преимущественно из цветного стекла, имеют характерную иризацию (тот самый радужный блеск). Остальные бусины – современная дешевая подделка. Вероятно, именно так отправитель и пытался скрыть настоящую ценность среди обычного ожерелья", – добавили в таможне.

На отправителя был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, киевской таможенники предотвратили вывоз за пределы Украины коллекции старинных посеребренных изделий. Антиквариат пытались переслать в Польшу.

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