Использовали огнетушители и гидранты: в Киеве у пожарной части сделали уникальную подсветку. Фото

В Дарницком районе Киева возле пожарной части установили новые оригинальные элементы подсветки улиц. Они исполнены в виде огнетушителей и пожарных гидрантов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой районной государственной администрации. Яркое освещение делает улицу более привлекательной и безопасной.

"А вы уже видели новую креативную аллею? На въезде в пожарно-спасательную часть Дарницкого района появилась оригинальная аллея, которая удивит всех прохожих и посетителей! Что делает эту аллею такой особенной? Все просто: обычные огнетушители и пожарные гидранты не просто напоминают о важности безопасности, но стали частью уличного освещения", – говорится в сообщении.

Как отметили в Дарницкой РГА, их яркое освещение делает окружающую среду более безопасной и привлекательной для всех проходящих мимо.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 24 мая, сообщил об открытии моста-волны. Он соединил парк Наташа и остров Оболонский.

Как сообщал OBOZ.UA, в парках Киева, скверах и на центральных улицах столицы коммунальщики установили рамки-распылители воды для охлаждения в летнюю жару. В общей сложности в городе обустроили 19 локаций с такими приборами.

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