В Киеве установили рамки-распылители воды: где можно охладиться в жару

В парках Киева, скверах и на центральных улицах столицы коммунальщики начали устанавливать рамки-распылители воды для охлаждения в летнюю жару. Всего в городе планируется обустроить 19 локаций с такими приборами.

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Об этом рассказал генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат, передает пресс-служба КГГА. Они будут работать до окончания летнего сезона в солнечные дни.

"Для того чтобы жители столицы чувствовали себя более комфортно во время прогулок в нынешнюю жару, наши районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений обустраивают рамки-распылители воды для охлаждения. Люди могут проходить сквозь рамку или рядом, чтобы немного спастись от высокой температуры воздуха", – отметил Бахмат.

Чтобы узнать полный список локаций, на которых устанавливают рамки-распылители воды, перейдите по ссылке. Всего в городе планируется обустроить 19 локаций рамками для охлаждения.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 24 мая, сообщил об открытии моста-волны. Он соединил парк Наташа и остров Оболонский.

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