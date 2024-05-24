Можно идти и любоваться: Кличко сообщил об открытии нового моста-волны на Оболони и показал его сверху. Фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 24 мая, сообщил об открытии моста-волны. Он соединил парк Наташа и остров Оболонский.

Соответствующее видео Киевский городской голова опубликовал в своем Telegram-канале. Для отдыха посетителей на этой локации созданы все необходимые условия.

"Вы проснулись? Тогда есть новость – можно идти и наслаждаться. Это наш новый пешеходный мост – вот так он выглядит", – рассказал Кличко.

На опубликованном мэром Киева видео можно увидеть новый мост и территорию возле него. У него есть подсветка, а на острове Оболонском, к которому он ведет, создана рекреационная зона и место отдыха. Кроме того, здесь есть пляжи, места для занятия спортом, зона психологического обновления, обустроены дорожки и прочее.

По словам главы КГГА, конструкции для моста были изготовлены еще на предприятии "Азовсталь". Их доставили в Киев буквально за несколько недель до начала полномасштабной войны. Строительство объекта приступили в 2021-м. В начале полномасштабной войны приостановили, а возобновили весной в прошлом году. Тогда же приступили к обустройству рекреационной зоны отдыха.

Подсветки основной конструкции включать не будут, а только экономное LED освещение перил моста.

"Я благодарю тех, кто любит Киев и понимает, что он должен жизнеутвержденно развиваться. Всем спонсорам и меценатам, помогавшим создать эту магию", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко рассказал о своей работе в должности мэра Киева. В частности, за этот период было обновлено более 1220 км дорог, обновлялся парк общественного транспорта, а также капитально отремонтировали 175 мостов и путепроводов.

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