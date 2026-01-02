В Виннице мужчина запустил фейерверки на Новый год и поплатился: чем все закончилось

В Виннице нетрезвый мужчина, несмотря на запрет использования пиротехники, запустил фейерверк. На место оперативно выехали правоохранители и задержали правонарушителя.

Теперь ему светит до пяти лет пребывания за решеткой. Детали сообщила полиция Винницкой области.

Что известно

По имеющейся информации, вечером 1 января к полицейским поступило сообщение о запуске фейерверков из дома на перекрестке улиц Василия Порика и 600-летия. Правоохранители оперативно прибыли на место и установили 45-летнего мужчину, который нарушил запрет на использование пиротехники.

"По месту его проживания полицейские изъяли пиротехнические средства. Правонарушителя доставили в подразделение полиции для документирования противоправных действий. Он находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Сейчас готовятся материалы для сообщения ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"За совершение этого правонарушения предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет", – указано в сообщении.

Ситуация в других регионах

По данным от источников OBOZ.UA в полиции, новогодняя ночь в Украине прошла без существенных чрезвычайных происшествий.

К обеспечению порядка привлекались сотрудники территориальных подразделений, полков полиции особого назначения, патрульные, кинологи, взрывотехники, следователи и оперативники.

"Кроме того, на спецлинию 102 поступали сообщения об использовании пиротехнических средств, но в большинстве случаев информация не нашла своего подтверждения", – говорится в сообщении.

В Черновцах сообщение о пиротехнике не подтвердилось – на заявительницу составлен протокол по ст. 183 КУоАП (заведомо ложное сообщение).

В Киеве информация также оказалась ложной. Анализ видео показал, что съемка, вероятно, проводилась в одной из европейских стран.

На Закарпатье два сообщения оказались салютами из соседнего государства, еще одно проверяется.

Продолжается проверка запусков фейерверков в Днепре и Полтаве.

В Виннице по факту хулиганства открыто производство по ст. 296 УКУ.

Напомним, в Украине на Новый год действовали усиленные меры безопасности с участием правоохранителей и военнослужащих. Как отмечалось, в случае нарушения, полиция имеет право задержать лиц за игнорирование комендантского часа, а за запуск фейерверков применять штрафы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, в Днепровском районе запустил фейерверк с балкона многоэтажки. В момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения.

