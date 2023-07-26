Гроза и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 27 июля

В Киеве и Киевской области в четверг, 27 июля, утром сильный, днем умеренный дождь, гроза. В течение суток возможны порывы ветра, иногда шквалы 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевской области на 27 июля. Облачно. Ночью и утром сильный, днем умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°С, днем 20-25°С; по Киеву ночью 16-18°С, днем 20-22°С", – предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что на этой неделе Киевщина будет находиться в поле пониженного давления. Почти каждый день ожидаем кратковременные дожди, кое-где с грозами, самые интенсивные осадки – в четверг. Температурные показатели к среде растут, а в четверг начнет поступать более прохладная воздушная масса.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 27 июля в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночной дождь с грозой до утра должен утихнуть. Во второй половине дня он снова начнется, а к вечеру сменится дождем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице на блокпоста автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. За рулем легковой машины якобы в состоянии алкогольного опьянения находился судья Макаровского районного суда Киевщины Алексей Тандыр.

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