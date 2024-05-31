Гроза и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области в первый день лета

В Киеве и Киевской области в субботу, 1 июня, переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 1 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 27-29°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 1 июня в Киеве утреннее прояснение не сделает погоду на фоне пасмурного дня в целом. Без осадков.

Напомним, Киев посетило метеорологическое лето. Согласно данным специалистов, это произошло 18 мая, когда произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в городе из-за +15,0°С в сторону ее повышения. Метеорологическая весна продолжалась в столице 115 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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