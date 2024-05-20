В Киеве началось метеорологическое лето: известны подробности

Киев посетило метеорологическое лето. Согласно данным специалистов, это случилось 18 мая, когда произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в город через +15,0°С в сторону ее повышения.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Метеорологическая весна продолжалась в столице 115 дней.

"По данным наблюдений метеостанции ЦГО постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15,0°С в сторону ее повышения состоялся 18 мая, что знаменует начало метеорологического лета. Так что метеорологическая весна, которая началась 24 января и длилась 115 дней, закончилась. Ее продолжительность превысила климатическую норму на полтора месяца", – рассказали климатологи.

В пресс-службе ЦГО добавили, что метеорологическое лето в этом году посетило Киев на неделю позже среднемноголетних показателей. Ранее за 144 года наблюдений оно началось в 1996 году – 22 апреля, а самое позднее – 7 июня в 1990, 2001 годах.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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