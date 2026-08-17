Гроза, град и сильная жара: прогноз погоды по Киевской области на 18 августа

В Киевской области во вторник, 18 августа, синоптики прогнозируют грозу, град и шквалы. Днем столбики термометров поднимутся до +33°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на сутки 18 августа по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днём дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 15-20°С, днем 28-33°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 28-30°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и Киева. Днем 18 августа грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. На смену очень сильному дождю с грозами, который начнётся после обеда, вечером придёт сильный дождь.

Погода в предыдущие периоды

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