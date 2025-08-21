Гроза, град и шквалы: прогноз погоды по Киевской области на 22 августа

В Киевской области в пятницу, 22 августа, синоптики предупредили о грозе, по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 22 августа по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Умеренный дождь, по области местами значительные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 15-20°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы. 22 августа днем гроза, по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Очень сильный дождь с грозой, который днем придет на смену сильному дождю, будет продолжать идти до позднего вечера.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

