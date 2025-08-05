Гроза, град и шквал: прогноз погоды по Киевской области на 6 августа

В Киевской области в среду, 6 августа, синоптики предупредили о грозе днем, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 6 августа по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 14-19°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и в столице. 6 августа днем гроза, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утро в Киеве будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. После обеда мелкому дождю, который начнется утром, придет на смену очень сильный дождь с грозой и будет продолжаться до завершения дня.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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