Гроза и до +33°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 июня

В Киевской области в субботу, 7 июня, переменная облачность, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, грозу. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 7 июня по территории Киевской области. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20°С, днем 28-33°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 30-32°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!