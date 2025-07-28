Град, шквалы и до +32°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 28 июля

В Киевской области в понедельник, 28 июля, синоптики прогнозируют местами значительный дождь, гроза, град и шквалы 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 28 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Дождь, по области умеренный, местами значительный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем 27-32°С; в Киеве днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +27°С... +29°С; Мироновка +30°С... +32°С; Фастов +26°С... +28°С; Яготин +30°С... +32°С; Барышевка +29°С... +31°С; Борисполь +28°С... +30°С и Вышгород +26°С... +28°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. 28 июля грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Что предшествовало

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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