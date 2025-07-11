Горькая потеря: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Давыденко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Михайловка-Рубежовка Киевской области Андрей Давыденко. Герой отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Ирпенского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Защищая страну, на войне погиб Андрей Давыденко из Михайловки-Рубежовки", – говорится в сообщении.

Герой родился 1 сентября 1986 года в селе Михайловка-Рубежовка, где прошли его детство и юность. Работал экспедитором в ООО "Престо".

В ряды Вооруженных сил Украины его призвали 24 июня 2024 года. С 13 августа считался пропавшим без вести, и недавно результаты ДНК-экспертизы подтвердили гибель Андрея. У воина остались жена, дочь, родители и брат.

"Ответственный, сдержанный, искренний – таким его помнят коллеги, друзья, знакомые", – добавили в горсовете.

Напомним, в медицинском учреждении Киева, находясь на лечении, умер военный из Белоцерковского района Киевской области Вячеслав Кваша. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепр от полученных во время службы травм умер военный из Борисполя Киевской области Артем Уколов. Сердце мужественного украинского воина остановилось 9 июля.

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