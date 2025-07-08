Был верен присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Вячеслава Кваши. Фото

В медицинском учреждении Киева, находясь на лечении, умер военный из Белоцерковского района Киевской области Вячеслав Кваша. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 июля.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"Белоцерковская община получила печальную весть – умер наш земляк, солдат Вячеслав Кваша (1974 года рождения), – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил заправщиком автомобильного отделения роты материального обеспечения одной из воинских частей.

К сожалению, он умер 4 июля в киевской больнице, куда был направлен на лечение во время прохождения курса базовой подготовки в воинской части.

"Наш воин был верен военной присяге на верность украинскому народу. Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Березанской общины Киевской области Роман Присада. Сердце мужественного украинского воина остановилось 4 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!