Ему навсегда будет 37: стало известно о смерти военного из Киевской области Артема Уколова. Фото

В больнице города Днепр от полученных во время службы травм умер военный из Борисполя Киевской области Артем Уколов. Сердце мужественного украинского воина остановилось 9 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"На щите вернулся 37-летний Артем Уколов – солдат, наводчик отделения пулеметного взвода штурмовой специализированной роты штурмового специализированного батальона", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 19 октября 1987 года в Борисполе. После окончания школы освоил профессию газосварщика и слесаря по ремонту автомобилей. Полученные знания умело использовал в жизни, совершенствуя свой профессионализм и получая уважение среди коллег.

Добрый, общительный Артем имел много друзей и всегда старался избегать конфликтов, умел со всеми найти общий язык и поддержать разговор.

В марте 2025 года он присоединился в ряды Вооруженных сил Украины и вместе с побратимами отправился на Покровское направление. Во время прохождения военной службы получил тяжелые травмы и повреждения. И после длительной борьбы за жизнь 9 июля 2025 года в военном госпитале города Днепр сердце нашего защитника навеки остановилось.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чествуя светлую память достойного сына Украины. Наши искренние соболезнования семье, родным, близким в эту трудную минуту!", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в медицинском учреждении Киева, находясь на лечении, умер военный из Белоцерковского района Киевской области Вячеслав Кваша. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 июля.

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