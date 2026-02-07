Гололедица и до -9°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 8 февраля

В Киевской области в воскресенье, 8 февраля, небольшой снег, синоптики предупредили о гололедице. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 8 февраля по территории Киевской области. Облачно. Небольшой снег. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем 4-9°С мороза; в Киеве ночью и днем 4-6°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -8°С... -6°С; Мироновка -7°С... -5°С; Фастов -7°С... -5°С; Яготин -8°С... -6°С; Барышевка -8°С... -6°С; Борисполь -8°С... -6°С и Вышгород -7°С... -5°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы. 8 февраля на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. В первой половине дня будет идти мелкий снег, который после небольшого перерыва возобновится вечером.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.