Гололедица и до -5°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 января

В Киевской области в воскресенье, 4 января, днем без осадков, синоптики предупредили о гололедице. Температура воздуха в регионе максимально опустится до -5°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 4 января по территории Киевской области. Облачно. Без осадков. По области на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 5-10°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 6-8°С мороза, днем 1-3°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем 0°С... -2°С; Мироновка 0°С... -2°С; Фастов -3°С... -1°С; Яготин -4°С... -2°С; Барышевка -3°С... -1°С; Борисполь -3°С... -1°С и Вышгород -3°С... -1°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, уже утром небо в Киеве затянется облаками, которые так и не будут исчезать до конца дня. Мелкий снег, который начнется во второй половине дня, усилится ближе к вечеру.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

