'Это наше убежище': работники McDonald's не впустили посетительницу в укрытие в Киеве во время тревоги

В Киеве работники McDonald's во время воздушной тревоги грубо отказали одной из клиенток в возможности пройти в укрытие. Сообщается, что событие якобы произошло в ресторане, который находится возле моста Патона.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал киевлянин Александр Лиев. Официальной реакции от сети заведений быстрого питания пока нет.

"Звонит дочь Настя. Плачет. Воздушная тревога застала ее в МакДональдзе возле моста Патона. Она, как и весь персонал Мака, спустилась в подземный переход. Через несколько минут в переход вбегает девушка – похоже, администратор из МакДональдза – с криком: "Угроза Орешника! Все в укрытие!", – рассказал Лиев.

По его словам, работники ресторана после этого ушли в отдельное помещение, которое расположено в том же подземном переходе. Дочь киевлянина тоже попросила, чтобы ее впустили, однако, ей грубо отказали.

"Перепуганная Настя говорит: "Я с вами!". А ей в ответ – "Это наше хранилище. Оно только для работников. Оно заранее проплачено". И – хрясь – дверь прямо перед лицом", – добавил Лиев.

Стоит добавить, что пока официальной реакции от сети ресторанов McDonald's на это событие, пока не было.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева планируют открыть новое укрытие, которое сможет принять более 200 человек. Его особенностью станет McDonald's с McDrive.

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