Есть повреждения, возник пожар: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 18 апреля страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, в частности, возник пожар.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА уточнили, что в Фастовском районе в результате атаки поврежден частный дом. В Бучанском районе произошло возгорание лесной подстилки – пожар ликвидирован.

Оперативные службы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России утром в пятницу, 18 апреля, нанесли серию ударов по Харькову баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Произошло попадание в многоэтажку, повреждены еще десятки домов: погиб человек, пострадали 54 жителя, в том числе дети.

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