Есть повреждения, возник пожар: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 5 апреля страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения и возник пожар.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА добавили, что в Броварском районе в результате падения обломков сбитой цели повреждена кровля и выбиты окна в частном доме. Также ликвидирован пожар травяного настила.

Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий вражеской атаки.

Напомним, вечером 3 апреля Россия атаковала ударными дронами Днепропетровскую область, в результате чего пострадали три человека. Громко было в Днепре и Каменском, в облцентре возникли пожары, поврежден инфраструктурный объект, админздания, в частности, здание Днепропетровского областного совета.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 апреля войска Российской Федерации обстреляли Кривой Рог. Предварительно погибли 18 человек (в том числе девять детей).